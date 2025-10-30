Десять человек за сутки ранены в ДТП на дорогах Тюменской области

Фото ГАИ ТО

Четыре дорожно-транспортных происшествия произошло 29 октября в Тюменской области, еще два в ночь на 30 октября. В общей сложности ранения получили 10 человек, в том числе 8 подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет.

В Тобольске в 15 микрорайоне "Мазда" на зебре сбила 13-летнего велосипедиста, который ехал через дорогу. У школьника ушибы.

Ночью в Тюмени на улице Перекопской "Лада" въехала в мачту освещения. Водитель убежал, бросив автомобиль и 19-летнюю пассажирку. Девушка получила ранение. Водитель разыскивается. Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция призывает родителей и подростков контролировать проведение детьми свободного времени, в том числе ночью.