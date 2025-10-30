Родители рассказали, как приучают детей к финансовой самостоятельности

Несмотря на то, что почти половина россиян (47,9%) считает, что гендерных различий в финансовом воспитании детей нет, родители по-разному воспитывают детей разного пола.

По итогам исследования НПФ ВТБ выяснилось, что 60% родителей уверены — дочери должны сначала получить образование, а после – задумываться о заработке. Родители мальчиков в 47% случаев допускают, что их сыновья начнут работать ещё до или сразу после наступления совершеннолетия.



Кроме того, родители девочек вдвое чаще связывают вопрос переезда дочери в отдельное жилье с замужеством, а не с финансовой самостоятельностью (23,7%), в то время как родители мальчиков считают свадьбу основанием для переезда только в 11,8% ответов. Что касается семейных ценностей, то сыновьям родители реже говорят, что семейные обязанности важнее карьеры и заработка (18,6% против 24,7%).



Как показало исследование НПФ ВТБ, мальчикам и девочкам родители передают также и разные взгляды на заработок. Больше половины родителей (54,5%) обсуждает с девочками гендерное равенство в оплате труда мужчин и женщин, в то время как с сыновьями об этом говорит только треть родителей (36,8%). В частности, родители юношей практически в 2 раза чаще, чем родители девушек, внушают им, что мужчины должны больше работать и зарабатывать (27,5% против 14%). В результате, каждый второй родитель (51,5%) поощряет сына стремиться к высоким зарплатам и карьерному росту, тогда как аналогичную установку для дочери транслирует лишь треть родителей (35,3%).



Практически все родители (90%) считают, что количество карманных денег у дочки и сына не должно отличаться, есть небольшой перевес в сторону девочек – 6,1% против 3,5%. Интересно то, что такого мнения придерживаются родители и сыновей, и дочерей.