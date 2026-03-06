Фуат Сайфитдинов поздравил активисток НКО с праздником весны и вручил награды

Спикер областной думы, глава регионального Совета сторонников партии "Единая Россия" Фуат Сайфитдинов и депутат, председатель комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин в Штабе общественной поддержки партии обсудили приоритеты сотрудничества и поздравили с наступающим Международным женским днем руководительниц и активисток некоммерческих организаций. Встреча стала частью всероссийского проекта сторонников партии "Единая Россия" "Добрые встречи с НКО".

В ходе общения Фуат Сайфитдинов поблагодарил общественниц за воплощение в жизнь важных проектов в самых разных сферах, за эффективное решение общественно значимых задач. "Особого признания заслуживает ваша волонтерская деятельность – помощь военнослужащим, участие в гуманитарных миссиях, поддержка семьей участников СВО. Вы объединили и сплотили вокруг себя единомышленников – неравнодушных людей, дали возможность им проявить себя. Каждая из вас исполняет свой гражданский и просто человеческий долг, вносит вклад в дело нашей общей Победы. Именно вы создаёте крепкий и надёжный тыл", - высказал мнение председатель регионального парламента.

Он пожелал активисткам успешного воплощения в жизнь новых интересных идей и инициатив, и вручил благодарственные письма сторонников партии.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России. В Тюменской области бок о бок проживают более 150 национальностей, которые вместе сообща взаимодействуют и развивают Тюменскую область, Югру и Ямал. Межнациональный мир и согласие на нашей земле – это основа повседневной жизни, фундамент стабильности и развития.

Парламентарий подчеркнул, что Тюменская область по итогам 2025 года в тройке лидеров в Национальном рейтинге качества жизни, сформированном Агентством стратегических инициатив. По его словам, такая высокая оценка говорит о том, что наш регион динамично и успешно развивается, в том числе благодаря активной работе некоммерческих организаций.

В свою очередь участницы делились наработанным опытом общественной деятельности. По мнению собравшихся, важным фактором роста качества работы НКО является активный обмен опытом и масштабирование практик наиболее успешных некоммерческих организаций.

Одна из тех, кто постоянно поддерживает и развивает СО НКО, вносит большой вклад в обучение и развитие ресурсных центров для некоммерческих организаций – исполнительный директор Голышмановского благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова. В ходе встречи было предложено её наработанный опыт распространять на другие территории, чтобы больше людей включились в этот процесс, в такую важную и нужную деятельность, тем самым помогали развивать свои сельские территории.

В рамках обсуждения законодатель Анатолий Чепайкин напомнил, что "Единая Россия" открыта для инициатив, в том числе от представителей НКО. В настоящее время запущен интернет-портал для сбора идей и предложений РФ в Народную программу. "Народная программа – стратегический документ, который направлен на развитие страны, региона и поддержку наших граждан. Полученные предложения будут направлены на достижение целей, поставленных президентом РФ, поэтому всем надо активно включиться в этот процесс", - считает Чепайкин.