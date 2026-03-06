Двух жителей Тюменской области вернули из украинского плена

5 марта из подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих, в их числе жители Тюменской области. Мероприятие провело Министерство обороны РФ.
"Двое наших земляков возвращены из украинского плена, в числе освобожденных - еще один военнослужащий - родственник жительницы Тюменской области, ранее обратившейся в мой адрес. Мы делаем все, чтоб все ребята вернулись домой. Работа продолжается", - сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
Военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, все будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
