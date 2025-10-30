Запрет на продажу бензина подросткам могут ввести в Тюменской области

Законы о запрете на продажу автомобильного бензина не достигшим 16-летнего возраста и не имеющим права вождения молодым людям на региональном уровне уже ввели в Башкирии, Татарстане, Приморье и ряде других субъектах РФ, Тюменская область тоже может пополнить этот список, рассказала зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева на пресс-конференции, посвященной безопасности дорожного движения.

"На сегодняшний день во многих регионах субъектах Российской Федерации приняты региональные законы по ограничению продажи автомобильного бензина несовершеннолетним не достигшим 16-летнего возраста, который не имеет права управления транспортным средством. Пока мы не можем оценить административную практику по этим нововведениям, но я полагаю, что по этому же пути пойдут все субъекты нашей страны, потому что это создает хотя бы какой-то заградительный барьер для доступа несовершеннолетних к бензину и к тому, чтобы заправлять свои транспортные средства. Возможно, это снизит количество детей, которые на транспорте передвигаются", - отметила Мария Морева.

По ее словам, первыми такую норму ввела Башкирия, сейчас уже десятки субъектов РФ, в том числе Приморский край и Татарстан.