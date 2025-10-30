HR tech: команды и рабочие профессии в новом времени

В эпоху стремительного технологического прогресса, когда искусственный интеллект меняет облик целых отраслей, на первый план выходит вопрос сохранения человеческого потенциала. Форум "День знаний для предпринимателей. HR tech: команды и рабочие профессии в новом времени" станет площадкой для диалога о будущем труда, лидерства и человеческого капитала в технологическую эпоху.

Главная тема мероприятия — как совместить развитие искусственного интеллекта, подготовку кадров и человекоцентричный подход, сохранив баланс между прогрессом технологий и развитием человека как главного ресурса бизнеса.

Владимир Путин, президент России:

Только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей. Например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются. Нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнёрство колледжей и техникумов с работодателями.

Форум соберёт предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, учебных заведений и СМИ, чтобы обсудить ключевые вызовы рынка труда и найти новые решения для укрепления человеческого капитала.

Темы форума

- Живое лидерство и человекоцентричность как тренд времени, связь психологического благополучия сотрудников и вовлеченности в работу; новые конфигурации ролей в командах

- Вызовы современности и адаптация к новым условиям: что делать с кадровым голодом, как внедрять инновационные технологии и капитализировать человеческий потенциал

- Развитие искусственного интеллекта (работающие инструменты) и сохранение престижа рабочих специальностей.

Анна Бахарева, генеральный партнер форума, генеральный директор сети химчисток "Русские сезоны":

Главная тема этого года - человек труда. Она очень откликается нам. Начиная с подготовки нами Концепции популяризации рабочих специальностей, мы ведем этот диалог на самых разных уровнях - форум даст возможность поднять такие важные и нужные темы.

О мероприятии

Форум "День знаний для предпринимателей" — ежегодная площадка для обмена опытом внедрения современных HR-технологий и развития предпринимательских сообществ региона. Форум проходит с 2012 года и в этот раз он станет пространством для открытого разговора о будущем человеческого капитала — от рабочих профессий до лидеров компаний. Цель форума — выработка решений, которые помогут бизнесу выстроить эффективные команды, укрепить партнёрство с системой образования и подготовить специалистов для новой экономики.

Организаторы форума - ТРО ООО "Деловая Россия", правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство Тюменской области, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", компания Vasileva project.

Генеральный партнер - сеть химчисток "Русские сезоны", стратегический партнер - строительная компания "Армада".

Подробности о форуме и контакты - на сайте знаниядлядела.рф