В Тюмени разрабатывают новую концепцию для ледового городка

В центре стратегического развития "Сибирь" по инициативе управы Центрального административного округа состоялась рабочая встреча, посвящённая подготовке к новогоднему оформлению города. Ключевой темой обсуждения стала концепция будущего ледового городка на площади 400‑летия Тюмени.

В мероприятии приняли участие представители ведущих строительных предприятий города. В 2024 году компании уже вносили весомый вклад в создание праздничного пространства. Среди них компании "Арсиб холдинг групп", "Партнёр Девелопмент", СЗ "Интер‑Строй", "СтоунСтрой", "ТДСК", "Отделочник‑20", "Создатели", СЗ "Завод „ЖБИ‑3“".

На встрече обсудили эскизы и технические решения для нового ледового комплекса. Участники акцентировали внимание на следующих аспектах: безопасность конструкций с учётом климатических особенностей региона; разнообразие тематических зон для гостей всех возрастов; использование современных технологий подсветки и оформления; сроки монтажа и демонтажа объектов.

По итогам совещания сформирован предварительный план работ. Окончательная концепция ледового городка будет утверждена в ближайшее время. Организаторы рассчитывают, что новое праздничное пространство станет ярким событием зимней программы Тюмени и подарит горожанам незабываемые впечатления в преддверии 2026 года.