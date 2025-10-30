Руководителя Ишимской автошколы осудили за торговлю справками о прохождении курсов

Бывший директор автошколы продавал свидетельства об окончании обучения по программе профессиональной подготовки водителей без фактического прохождения ими образовательной программы и сдачи квалификационных экзаменов по цене полного обучения - за 22 тысячи рублей за документ.

На основании таких свидетельств граждане могли быть допущены к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения в органах Госавтоинспекции. Преступные факты - пять эпизодов - выявили оперативники УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Мужчину признавали виновным в совершении пяти эпизодов получения коммерческого подкупа (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на срок 2 года 10 месяцев", - сообщили в СУ СК по Тюменской области.