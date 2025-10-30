Работники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в донорской акции

Волонтеры аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") приняли участие в донорской акции и сдали почти 50 л крови и ее компонентов. Процедура проводилась в передвижном пункте сдачи крови Тюменской областной станции переливания крови. Полученная кровь после исследований направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

"Добровольцы "Транснефть – Сибири" являются активными донорами. В этот раз акция проходила два дня, так как количество желающих увеличилось почти в два раза – до 108 человек", – рассказала заведующая отделом обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Тюменской областной станции переливания крови, врач-трансфузиолог Марина Кочеткова.

Среди участников акции были и опытные доноры, и те, кто решил пройти процедуру донации первый раз.

"Я сегодня впервые стала донором. Когда прошла медицинское обследование перед процедурой, мне сказали, что у меня редкая группа крови, очень востребованная, это меня вдохновило", – отметила участник донорского движения АО "Транснефть – Сибирь" Алиса Ершова.

Всего с начала года в аппарате управления и филиалах АО "Транснефть – Сибирь" проведено 9 донорских акций, в которых приняли участие более 350 работников. Общий объем донации составил более 150 л крови и ее компонентов.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"