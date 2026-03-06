Пойманных в Тюменской области двух воров-гастролеров отправили в колонию на 6 и 4,5 года

Фото - @Tmnoblsud72

Исетский районный суд приговорил Иннокентия и Алексея Васильевых, обвиняемых в совершении 14 квартирных краж, к 6 лет годам колонии особого режима и 4,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов ТО.

Установлено, что с июля 2024 года по январь 2025 года подсудимые гастролировали по населённым пунктам от Татарстана до Тюменской области. Заезжая в небольшие населённые пункты и пользуясь доверчивостью сельских жителей, которые чаще всего хранят ключи от дома в надворных постройках или на крыльце, они спокойно открывали входные двери и выносили из домов ювелирные украшения и все сбережения граждан.

Задержать злоумышленников удалось благодаря бдительному хозяину в Исетском районе. Застав преступников во дворе своего дома, он погнался за ними и сообщил в полицию. Преступников вскоре задержали, а по оставленным следам выявили генетический профиль, принадлежавший ранее неоднократно судимому за квартирные кражи Иннокентию Васильеву. Так была выявлена цепочка преступлений и его подельник.

Общий ущерб от краж составил около 2,5 миллионов рублей.

Подсудимые свою вину признали в полном объёме, частично возместили ущерб, в том числе путём выдачи и изъятия похищенного имущества. Оба ранее судимы, и в их действиях имеется рецидив преступлений.