Более 22 тысяч нарушений выявили дорожные камеры в Тюменской области за два дня

В минувшие выходные дни камерами зафиксирован антирекорд по числу выявленных нарушений ПДД – более 22-х тысяч нарушений, большинство из которых превышение скорости на дорогах.

"Мы специально даем эту информацию накануне предстоящих трех выходных дней, чтобы предупредить участников движения. Все камеры установлены на аварийных участках, где уже происходили дорожно-транспортные происшествия, они призваны сократить число ДТП и пострадавших в них людей", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Специалисты Госавтоинспекции выбрали два участка, рубежи контроля на которых срабатывали особенно часто из-за превышения установленной скорости движения. Это 1-й километр автодороги Тюмень-Боровский Богандинский, здесь автомобилисты 6 тысяч раз превысили скорость, и 2-й километр автодороги Обход города Тюмени. На обоих участках действует ограничение скорости 60 километров в час.

Всего в Тюменской области в населенных пунктах и на загородных автодорогах работают 295 комплексов фиксации нарушений ПДД, Госавтоинспекция констатирует тенденцию снижения аварийности на тех участках улично-дорожной сети, где установлены рубежи дорожного контроля.