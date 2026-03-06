При пожаре в школе №27 города Тюмени никто не пострадал

Фото - https://72.mchs.gov.ru

Пожар в школе №27 на улице Пермякова в подсобном помещении на первом этаже произошел утром в пятницу, возгорание было оперативно ликвидировано на 5 "квадратах", пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Эвакуация была проведена до прибытия пожарных. В департаменте образования города Тюмени отметили, что она прошла в штатном режиме благодаря слаженности действий сотрудников школы, и подтвердили информацию о том, что никто не пострадал.

Обучение сегодня проводится в дистанционном формате. Причины и обстоятельства инцидента установят компетентные органы.