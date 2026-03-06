СвЖД отправила из Тобольска первый ускоренный контейнерный поезд длиной 142 условных вагона

СвЖД организовала тестовую отправку первого ускоренного контейнерного поезда длиной 142 условных вагона из Тобольска во Владивосток. Далее контейнеры с полипропиленом морским путем доставят в Китай.

Длинносоставный контейнерный поезд сформирован с промстанции Денисовка к месту назначения следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Отправлять ускоренные поезда длиной 142 условных вагона из Тюменской области на Дальний Восток планируется регулярно.

Отправка поезда стала очередным этапом развития сервиса, запущенного по запросу крупного нефтехимического холдинга для ускоренной доставки полипропилена. Первый поезд длиной 100 условных вагонов был отправлен со станции Тобольск (СвЖД) на станцию Владивосток 16 сентября 2024 года. В 2025 году длина поездов увеличилась до 125 условных вагонов, отправка ускоренных контейнерных поездов в направлении дальневосточных портов со станции осуществлялась 13-15 раз в месяц.

Сервис позволяет грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы.

С начала 2026 года на припортовые станции Владивосток, Находка-Восточная, Мыс Чуркин отправлено 17 поездов длиной 125 вагонов. Всего с момента запуска сервиса (с сентября 2024 года) – 123 длинносоставных поезда.