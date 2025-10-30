Компания на "Ладе" пострадала при столкновении с внедорожником на перекрестке под Тюменью

10:00 30 октября 2025
Нетрезвый 17-летний юноша без прав на незарегистированной "Ладе" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с внедорожником SsangYong ночью на 185-м километре автодороги Курган-Тюмень.

В ДТП получили ранения водитель "Лады" и трое пассажиров этого автомобиля - девушки 19, 20 лет и 16-летний подросток. Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

От прохождения освидетельствования на алкоголь юноша отказался. Машина эвакуирована на спецстоянку. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.

