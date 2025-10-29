Тюменская пенсионерка зарезала знакомого за непристойные предложения

08:00 29 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Убийство произошло в Ишиме 22 сентября. По версии следствия, 73-летняя женщина ударила трижды ножом в грудь и бедро своего 54-летнего знакомого, когда тот, по словам пенсионерки, во время застолья "сделал ей предложение непристойного характера". От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, а женщину за содеянное арестовали.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Теги: Ишим , пенсионеры , СКР , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025