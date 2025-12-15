Сколько компании заплатят дивидендов, посчитали аналитики ВТБ

Объем дивидендов российских компаний, которые будут причитаться инвесторам в 2026 году, оценивается в 3,6 трлн рублей. Это сопоставимо с уровнем 2025 года, следует из инвестстратегии ВТБ Мои Инвестиции.

Аналитики брокера ВТБ выделили акции российских компаний, которые, по их оценкам, могут принести инвесторам наиболее высокую дивидендную доходность в 2026 году. Специалисты прогнозируют, что таковыми будут компании, ориентированные на внутренний рынок. В их числе называют Займер, МТС, Банк Санкт-Петербург, Хедхантер.

Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции: