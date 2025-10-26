Подростки на ВАЗе попали в смертельное ДТП в Тобольске

В Тобольске поездка подростков с 18-летним водителем-бесправником закончилась трагедией - он сам и 15-летний товарищ в больнице, 17-летняя их подруга погибла.
По предварительным данным, в ночь на воскресенье 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140 без номеров не стал останавливаться по требованию инспектора и выехал на встречную полосу. Столкнулся там с попутным кроссовером "Ниссан", поворачивающим налево. После этого влетел в столб.
Водительских прав у юноши нет. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru