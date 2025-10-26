Подростки на ВАЗе попали в смертельное ДТП в Тобольске

16:00 26 октября 2025
В Тобольске поездка  подростков с 18-летним водителем-бесправником закончилась трагедией - он сам и 15-летний товарищ в больнице, 17-летняя их подруга погибла.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140  без номеров не стал останавливаться по требованию инспектора и выехал на встречную полосу. Столкнулся там с попутным кроссовером "Ниссан", поворачивающим налево. После этого влетел в столб.

Водительских прав у юноши нет. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.

Теги: ДТП
