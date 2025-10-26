В День народного единства в Тюменской области алкоголь будет под запретом

Тюменская область отметит День народного единства. В праздничный день будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя. Он будет действовать в магазинах региона 4 ноября с 8 до 21 часа. Ограничение установлено постановлением правительства Тюменской области еще в 2017 году.

В перечень праздничных дней и знаменательных событий также вошли Праздник Весны и Труда, День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний.

Запрет не распространяется на розничную продажу в местах общепита, где нальют пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. Работать в обычном режиме будут магазины беспошлинной торговли, - сообщает Вслух.ру.