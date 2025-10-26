В Тюмени прошли Филофеевские чтения

В Тюмени прошли XXIV Филофеевские образовательные чтения на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Участники форума – педагоги, священнослужители и деятели культуры – обсудили, как воспитывать подрастающее поколение и сохранять духовные ценности России.

Программа церковно-общественного форума оказалась насыщенной. На пленарном заседании прозвучало семь докладов, посвященных истории православия в Сибири. Собравшиеся узнали о святейшем патриархе Тихоне и его родственниках, живших в Тобольске, о жизни последнего духовника царской семьи протоиерея Владимира Хлынова, о выпускниках Тобольской духовной семинарии из священнического рода Брызгаловых. Также были представлены доклады о Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля и Свято-Троицком мужском монастыре.

"Православная культура дает понимание культуры Отечества. Ребенок, изучая предмет, постепенно постигает основу русской культуры", – отметила директор СОШ № 70 Лидия Русакова.

Важным событием стало вручение премии "За нравственный подвиг учителя" – всероссийского конкурса в области педагогики. На первый региональный этап по Тобольской митрополии поступило 73 работы, 18 из них вышли в финал. Две работы педагогов из Тюменской области стали призерами на межрегиональном этапе.

"Приятно слышать, что на межрегиональном этапе из пяти победителей и призеров две работы – из Тюменской области", – подчеркнул начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович.

Среди других достижений, отмеченных на форуме, – программа нравственного воспитания дошкольников "Добру откроем сердца" (детский сад № 146), которая знакомит детей с православными традициями, народными играми и храмами Тюмени. Ее автор – воспитатель Марина Курнакова.

Дополнительная программа Тюменского президентского кадетского училища "Святые воины" (автор – Ольга Смолина) взяла Гран-при на региональном этапе конкурса. Цель программы – развитие чувства патриотизма и желания защищать Родину на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В проекте активно участвуют офицеры запаса, воспитатели училища и священнослужители, в том числе иеромонах Сергий из Свято-Троицкого монастыря, - сообщает Тюменская область сегодня.

