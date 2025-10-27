Тюменьремдормаш расширил возможности оцинкования продукции

На заводе "Тюменьремдормаш" установили новую ванну оцинкования W. Pilling, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рагозин. Теперь там можно оцинковывать крупногабаритные и сложные конструкции целиком, без разделения на части, - сообщает Тюменская линия.

"Прочность металлоконструкции определяет не только ее каркас, но и надежность защитного покрытия. Горячее оцинкование — это ключевой этап на нашем производстве, который гарантирует долгий срок службы изделий. Чтобы вывести качество этого процесса на новый уровень, мы ввели в эксплуатацию новую ванну горячего оцинкования", - пояснил он.

Оборудование позволяет обеспечить максимальную обтекаемость и равномерное покрытие даже в самых труднодоступных полостях. Все это - новый этап в антикоррозийной защите, уверен Алексей Рагозин.

"Мы инвестируем в современные технологии, чтобы вы могли быть уверены в качестве продукции на десятилетия вперед", - заключил он.