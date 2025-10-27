Почему важно принимать свое тело, объяснят тюменцам

30 октября в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" состоится показ спектакля "Тело". Зрителей ждет беседа о необходимости формирования позитивного восприятия себя. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

В спектакле "Тело" через призму пластического театра и хореографии показано, что происходит, когда человек теряет связь со своим телом и становится неуверенным в себе. Это часто влияет на отношения с окружающим миром и приводит к низкой самооценке, конфликтам и одиночеству. С помощью простых и понятных визуальных форм зрители узнают о важности принятия своего тела и своей уникальности. Спектакль расскажет им, как любовь к себе и обретение внутренней стабильности помогают выстраивать доверительные и искренние отношения с другими людьми.

"В современном мире на людей часто влияют стандарты красоты и медийное давление. Наша задача — через формат пластического спектакля напомнить людям, как важно принимать свое тело и бережно относиться к себе. Мы верим, что спектакль поможет зрителям почувствовать внутреннюю гармонию и увидеть уникальную красоту в себе и окружающих", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Проект "Тело" состоит из трех частей: фотовыставка, инсталляция и спектакль. Выставку и инсталляцию тюменцы уже могут посетить до 30 октября в холле Молодежного театрального центра "Космос", - сообщает Мой-портал.ру.

12+