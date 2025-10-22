В Тюмени арестовали задолжавшего 500 тыс руб по алиментам риелтора

Успешный риелтор, работающий в известном тюменском агентстве недвижимости, недоплатил более 500 тысяч рублей по алиментам ребенку, на звонки и письма пристава сообщал, что денег для оплаты алиментов нет, а по достижении ребенком 18 лет и вовсе стал считать, что ничего не должен. В итоге был арестован на 10 суток.

Регистрации на территории города риелтор не имел. На телефонные звонки отвечал охотно, однако от явки к судебному приставу-исполнителю уклонялся. И она пошла на хитрость - наняла его для продажи квартиры, а когда он приехал на встречу, то пришлось общаться не только с приставом, но и бойцами отделения специального назначения.

"Несмотря на то, что ребенок достиг совершеннолетия, должник подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной ст.5.35.1 КоАП РФ. В итоге, в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, судом назначен административный арест - 10 суток. У должника будет время подумать о том, как исполнить свой отцовский долг перед своим ребенком", - сообщили в службе судебных приставов по Тюменской области.