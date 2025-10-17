В Тюменской области с начала 2025 года произошло 170 ДТП с участие автобусов и маршруток

В этом году в регионе растет число ДТП с участием автобусов и маршрутных такси. Произошло 170 ДТП, в которых погибли 6 человек, 228 человек ранены, в связи с этим организованы проверки по безопасности пассажирских перевозок.

Автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов, в том числе школьных. Отдельное внимание уделяется безопасности междугородних маршрутов. На федеральных и региональных автодорогах инспекторы ДПС проверяют каждый автобус, перевозящий пассажиров, чтобы предупредить ДТП, сообщили в ГАИ по ТО.

Инспекторы технического надзора и руководители подразделений Госавтоинспекции проводят профилактические визиты в автотранспортные предприятия, рейды на улично-дорожной сети, проводят разъяснительную работу с водителями и должностными лицами, отвечающими за безопасность пассажирских перевозок. Особо тщательно контролируются автобусы и водители, задействованные в организованной перевозке детей.