Программе поддержки "Создатели и сообщества" пройдет в Тюмени

С 20 октября по 26 декабря в мультицентре "Контора пароходства" пройдет программа поддержки "Создатели и сообщества". Тюменцы смогут стать частью проекта и посетить лекции, дискуссии, практикумы и творческие встречи. Подробная афиша и регистрация доступны в сообществе "Контора пароходства".

Присоединиться могут люди старше 18 лет, которые видят в искусстве источник вдохновения и хотят внести свой вклад в культурное развитие города. Это место для встреч, обмена идеями и совместной работы, где каждый найдет что-то интересное для себя. Здесь можно познакомиться с местными талантами или сделать первые шаги в собственном творчестве.

"Мы создаем живую творческую среду — не на словах, а на деле. Когда тюменцы, увлеченные искусством, объединяются, город обретает новое звучание. Наш проект — это пространство для людей и ради людей. Здесь каждый найдет поддержку, чтобы поверить в свои творческие силы, найти единомышленников и воплотить идеи в жизнь", — рассказала редакции Moi-portal.ru Алина Трояновская, руководитель проектного офиса.

1 ноября с 16:00 до 18:00 состоится лекция "Кризис или трансформация современного искусства". Художница и искусствовед Елизавета Помелова поделится, как современные процессы в искусстве отражают перемены в обществе и почему кризис может стать импульсом для роста. Участники обсудят, как переосмысление художественных форм влияет на творческую свободу и восприятие зрителей.

12 ноября с 18:00 до 20:00 пройдет открытый диалог с творческими лидерами города. Встреча объединит представителей власти, культурных инициатив и независимых проектов. Разговор посвятят развитию городской творческой среды, возможностям взаимодействия и совместным шагам для поддержки искусства в регионе.

14 ноября с 18:00 до 19:30 состоится презентация арт-кластера "Таврида". Амбассадор программы Анна Щербакова расскажет о возможностях для молодых творцов в федеральной экосистеме "Таврида". Участники узнают о грантах, конкурсах и программах поддержки для представителей креативных индустрий.

29 ноября с 18:00 до 20:30 пройдет практикум по публичным выступлениям. Интерактивное занятие направлено на развитие уверенности, сценического присутствия и выразительности речи. Участники освоят техники ораторского мастерства и научатся удерживать внимание аудитории во время презентаций и творческих выступлений.

12 декабря с 18:00 до 20:00 состоится творческая битва "Образ создателя". В формате шоу-дискуссии три эксперта из разных областей искусства обсудят один вопрос, представляя свои точки зрения. Встреча позволит участникам увидеть, как разнообразие мнений порождает новые идеи и формы взаимодействия.

19 декабря с 18:00 до 20:30 состоится встреча "Контент 2026: тренды, визуал, ошибки". Участники обсудят тенденции продвижения в 2026 году, методы создания естественного визуального контента и распространенные ошибки. Они получат практические советы и узнают о полезных инструментах для успешного продвижения в медиа.

С 22 по 26 декабря пройдет Творческая неделя — заключительное событие программы. В течение пяти дней участники представят свои проекты и мероприятия, созданные в ходе обучения: выставки, перфомансы, встречи и арт-инициативы, - сообщает Мой-портал.ру.

18+