С убедительной победой вернулась тюменская сборная из города Новосибирска

В Новосибирске завершились несколько масштабных соревнований: Всероссийские соревнования по хапкидо "Кубок России" (для спортсменов возраста 18+); "Азия-Сибирь" III-й Мемориал Вячеслава Масловского среди юношей 12-14 и 15-17 лет; Всероссийский детско-юношеский фестиваль "Связь Поколений" среди ребят 8-9 и 10-11 лет.

Команду региона представили спортсмены в составе 25 человек и их тренер Иван Полков. Участники продемонстрировали свое мастерство и показали очень достойные результаты. По результатам всех соревнований команда сумела пополнить копилку наград 27 золотыми медалями, а также завоевали 11 серебряных и девять бронзовых.

Под стать команде выступил и ее тренер. Иван Полков выступил на "Кубке России" (18+) в "Комплекс свободный с оружием - парные двойные цепы"(нунчаки). Среди 16 участников он стал первым.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.