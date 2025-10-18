Благоприятные условия получения услуг в сфере регистрации недвижимости созданы для тюменцев

В Тюменской области созданы благоприятные условия получения услуг в сфере регистрации недвижимости, отметил руководитель местного Управления Росреестра по Владимир Кораблев на заседании общественного Совета.

– В настоящее время средний срок регистрации прав составляет 2,2 дня, кадастрового учета – 2,1 дня. Регистрация бытовой недвижимости в электронном виде занимает всего 1,6 дня, а приостановления в отношении "бытовой недвижимости" практически сведены к нолю. Из общего объема услуг по кадастровому учету и регистрации прав 71,08% оказано в электронном виде. Доля электронной ипотеки составила 95,71%, при этом 96,87% регистраций ипотечных сделок осуществлено менее чем за сутки. Доля запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, поступивших в электронном виде, составила 98,57%", – сказал он.

Владимир Кораблев рассказал о платформе "Национальная система пространственных данных" (НСПД), которая объединяет более 3,5 тыс. информационных слоев с данными о земле и недвижимости из 33 федеральных и 79 региональных систем: "Согласно данным Росреестра, за год число пользователей выросло с 250 тыс. до почти 5 млн человек в месяц, - сообщает Мегатюмень.