"Тюменское время" покажет игры ХК "Рубин" в прямом эфире

Тюменский ХК "Рубин" до конца октября проведет домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата OLIMPBET ВХЛ. Состоится пять матчей с соперниками из соседних регионов и Центральной России.

Расписание домашней серии "Рубина":

19 октября в 17.00 – "Зауралье" из Кургана,

21 октября в 19.00 – "Омские крылья" из Омска,

25 октября в 17.00 – "Звезда" из Москвы,

27 октября в 19.00 – "Химик" их Воскресенска,

29 октября в 19.00 – "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

Предстоящие игры в прямом эфире покажет телеканал "Тюменское время", включайте 21 кнопку кабельных операторов.

На данный момент "Рубин" в регулярном чемпионате сыграл 13 матчей из 62-х. По их итогам определят 16 участников плей-офф. Клуб одержал шесть побед, в том числе пять – в основное время. Из семи проигрышей в одном уступил в овертайме, еще в одном – по буллитам, - сообщает Вслух.ру.