"Тюменское время" покажет игры ХК "Рубин" в прямом эфире

19:26 18 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский ХК "Рубин" до конца октября проведет домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата OLIMPBET ВХЛ. Состоится пять матчей с соперниками из соседних регионов и Центральной России.

Расписание домашней серии "Рубина":
19 октября в 17.00 – "Зауралье" из Кургана,
21 октября в 19.00 – "Омские крылья" из Омска,
25 октября в 17.00 – "Звезда" из Москвы,
27 октября в 19.00 – "Химик" их Воскресенска,
29 октября в 19.00 – "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

Предстоящие игры в прямом эфире покажет телеканал "Тюменское время", включайте 21 кнопку кабельных операторов.

На данный момент "Рубин" в регулярном чемпионате сыграл 13 матчей из 62-х. По их итогам определят 16 участников плей-офф. Клуб одержал шесть побед, в том числе пять – в основное время. Из семи проигрышей в одном уступил в овертайме, еще в одном – по буллитам, - сообщает Вслух.ру.

Теги: ХК Рубин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025