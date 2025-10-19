Стало известно, чем интересовались чаще всего тюменцы в сентябре

Запчасти для автомобилей стали самым популярными товарами в Тюмени в сентябре. Доля их продаж на платформе онлайн-объявлений за сентябрь составила 11 %. Вторым по популярности товаром стала одежда для девочек – 7 %.

Доля новых товаров на платформе составляет 58 %, рассказал директор

департамента продаж "Авито товары" Алексей Ли на конференции "По делу".

"За прошлый год мы приросли на 60 процентов в количестве новых продавцов. Рост объема электронной коммерции в уральских регионах составляет больше, чем 40 процентов. Фокус на регионы, который мы для себя наметили, даст большие результаты, потому что, проанализировав представленность бизнесов, видим достаточно большую долю предпринимателей, их активный рост. Они представлены во всех наших категориях, достаточно креативные и предоставляют покупателям качественный сервис", - рассказал о предпринимателях Уральского федерального округа директор департамента продаж.

Отметим, что среди других товаров, пользующихся спросом женская одежда. На нее пришлось 6 % от всех продаж. А также шины, диски и колеса – 4 %. По 3 % составила доля в спросе на мужскую одежду и мобильные телефоны, - сообщает Тюменская линия.