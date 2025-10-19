Тюменцам рассказали, куда поехать на осенние каникулы

Елена Колосова, старший преподаватель Кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, отмечает: "Казань — это прекрасное место для отдыха с детьми. Здесь есть множество интересных мест, таких как Кремль, аквапарк и зоопарк".
Для тех, кто предпочитает морской отдых, Крым предлагает богатую архитектуру и интересные музеи. "Судакская крепость и Воронцовский дворец — это лишь некоторые из достопримечательностей, которые стоит посетить. Дельфинарии и национальные парки также подарят незабываемые впечатления", — добавляет Колосова.
Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и член Русского географического общества, предлагает обратить внимание на Московскую область и города "Золотого Кольца": "Каждый город предлагает уникальные тематические музеи и красивые локации. Это отличная возможность провести время с семьей и насладиться культурным наследием России".
Осень — это хороший сезон для поездки в Грузию. Батуми идеально подходит для отдыха с детьми. Здесь есть аквапарк, луна-парк и зоопарк. А для родителей интересны гастрономические фестивали и экскурсии по живописным местам, - сообщает АиФ-Тюмень.
