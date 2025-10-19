К осенним школьным каникулам готовятся и сотрудники Госавтоинспекции

Тюменские автоинспекторы проведут дополнительные мероприятия по безопасности детей на дорогах в преддверии осенних каникул.

В школах пройдут уроки дорожной безопасности, на улично-дорожной сети у образовательных учреждений – рейды по соблюдению водителями правил перевозки детей и соблюдению правил проезда пешеходных переходов.

"В этом году в регионе в ДТП получили ранения 478 детей, 6 детей погибли, в прошлом году на этот период погибли семь юных участников дорожного движения, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Не снижается число ДТП с участием детей-пассажиров, каждый десятый ребенок-пассажир перевозится с нарушением правил перевозки детей в автомобилях", - отметил Андрей Миллер.

В преддверии каникул надзорные мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей особенно актуальны, в этом году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области к административной ответственности привлекли почти 7 тысяч водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.