Тюменские студенты-медики последних курсов могут начать работать во время учебы

В областной стоматологической поликлинике (г. Тюмень) студенты 4–5 курса медицинского университета могут начать профессиональный путь еще во время учебы — трудоустроиться средним медицинским персоналом с последующим переходом на должность врача после получения диплома.

Один из тех, кто прошел этот путь - Ибрагим Сайфиев, врач-стоматолог хирургического кабинета ЛПО на Ватутина, 2 (неотложная помощь). Несколько лет назад, студентом третьего курса, он впервые пришел сюда на практику, - сообщает Татьяна Мжачих, пресс-секретарь Областной стоматологии (г. Тюмень).

"В начале пятого курса появилась возможность устроиться медбратом. Было непросто, но рядом всегда были потрясающие люди, коллеги, мои наставники. Благодаря им я научился всему. Сначала просто наблюдал, потом ассистировал… Работая медбратом, я узнал весь коллектив, все процессы, освоил оборудование, программы, а главное — приобрел огромный опыт, - рассказывает доктор Сайфиев.

- Иногда за одно дежурство узнаешь столько, сколько раньше мог осознать за месяц. Учишься понимать глубоко, все замечать, учитывать, во все вникать, контролировать, предусматривать, учишься ответственности".