Бабушка-иностранка из Тюмени поделилась рецептом блюда из кабачка

Из кабачка можно приготовить десятки блюд, и каждое будет особенным. Блогер из Тюмени, Ольга Тихонова, которую многие знают как Бабушка-иностранка, поделилась рецептом кабачковой икры.
Классический рецепт "Икры заморской"
Ингредиенты в очищенном виде:
Кабачки – 5 килограммов
Морковь – 1 килограмм
Лук репчатый – 1 килограмм
Соль – 2 столовые ложки
Сахар – 1/2 стакана
Перец черный молотый – 1/3 чайной ложки
Томатная паста – 350 граммов
Уксус столовый 9% – 2 столовые ложки
Чеснок – 8–10 зубчиков
Масло растительное – по необходимости.
Способ приготовления:
Все ингредиенты помыть, почистить. У кабачков убрать семена. Кабачки и лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить. Овощи обжарить в сковороде на растительном масле по отдельности. Кабачки можно запечь в духовке.
Ингредиенты соединить, взбить блендером или перекрутить на мясорубке, переложить в глубокую кастрюлю. Поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой и, периодически помешивая, потушить 1 час на среднем огне.
По истечении этого времени добавить соль, сахар, чеснок, томатную пасту и потушить еще 30–40 минут. За 5 минут до окончания добавить уксус. Снять с плиты. Полученную массу разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками, - сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru