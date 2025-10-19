Бабушка-иностранка из Тюмени поделилась рецептом блюда из кабачка

Из кабачка можно приготовить десятки блюд, и каждое будет особенным. Блогер из Тюмени, Ольга Тихонова, которую многие знают как Бабушка-иностранка, поделилась рецептом кабачковой икры.

Классический рецепт "Икры заморской"

Ингредиенты в очищенном виде:

Кабачки – 5 килограммов

Морковь – 1 килограмм

Лук репчатый – 1 килограмм

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 1/2 стакана

Перец черный молотый – 1/3 чайной ложки

Томатная паста – 350 граммов

Уксус столовый 9% – 2 столовые ложки

Чеснок – 8–10 зубчиков

Масло растительное – по необходимости.

Способ приготовления:

Все ингредиенты помыть, почистить. У кабачков убрать семена. Кабачки и лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить. Овощи обжарить в сковороде на растительном масле по отдельности. Кабачки можно запечь в духовке.

Ингредиенты соединить, взбить блендером или перекрутить на мясорубке, переложить в глубокую кастрюлю. Поставить на огонь, довести до кипения, накрыть крышкой и, периодически помешивая, потушить 1 час на среднем огне.

По истечении этого времени добавить соль, сахар, чеснок, томатную пасту и потушить еще 30–40 минут. За 5 минут до окончания добавить уксус. Снять с плиты. Полученную массу разложить в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками, - сообщает Тюменская область сегодня.