Два человека утонули и один пропал без вести при столкновении лодки и баржи на Ямале

19:27 15 октября 2025
У поселка Панаевск в Ямальском районе на реке Обь днем в среду баржа столкнулась с лодкой с тремя людьми на борту. Лодка затонула, и два человека утонули, один пассажир пропал без вести.

"Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки о нарушении правил судоходства, действия лиц, управляющих судами, оцениваются по ст. 263 УК РФ. На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в МСУТ СК.

