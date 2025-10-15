ТюмГУ проведет бесплатное экспресс-обучение инструментам ИИ для всех желающих

Двухдневный онлайн-курс про использование искусственного интеллекта в профессиональной деятельности с 1 по 2 ноября проведет Тюменский госуниверситет, программа и подача материала рассчитана на широкий круг людей и подходит всем, кто умеет пользоваться компьютером, сообщила замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Ракитина.

"Цель программы -познакомить участников с понятием "Икусственный интеллект", показать, какие технологии на современном этапе предлагают нейросети, научить интегрировать методики использования искусственного интеллекта в свою профессиональную деятельность. В курсе будет блок об истории развития искусственного интеллекта, блок об ИИ в повседневной жизни профессиональной деятельности. Если у вас есть ноутбук, компьютер, если вы пользуетесь интернетом, то у вас уже есть те базовые знания, которые позволяют вам принять участие в данной программе", - отметила Ракитина на пресс-конференции в информагенстве "Тюменская линия".

Ракитина отметила, что прошедшие обучение смогут использовать более эффективно инструменты искусственного интеллекта, научатся писать промты и так далее. Руководителем программы является директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров. При успешном прохождении курса можно получить удостоверение о повышении квалификации государственного образца.