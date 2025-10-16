Росгвардия Москвы задержала 18-летнего тюменца, решившего сходить за друга на пары в Бауманку

В университете имени Баумана задержали 18-летний уроженца Тюмени, которы по просьбе друга решил сходить на пары по его электронному пропуску для входа на территорию вуза.

Сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Москвы вызвал сотрудник службы безопасности университета, когда выяснилось, что пытавшийся пройти по чужому QR-коду юноша к вузу отношения не имеет. В итоге нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщается в тг-канале Росгвардии Москвы.