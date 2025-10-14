Водитель с поддельным удостоверением сбил самокатчицу в Тюмени

Электросамокат и "Тойота" столкнулись вчера в Тюмени на ул.Свердлова, 5. Предварительно, получившая травму ноги 17-летняя тюменка на прокатном элекстросамокате ехала по "зебре" на зеленый сигнал светофора. 49-летний водитель "Тойоты" утверждает, что двигался на желтый сигнал.

Кто виноват, выясняют автоинспекторы. Уже известно, что нарушили правила оба - девушка должна была спешиться при пересечении улицы, но не сделала этого, а у водителя поддельное водительское удостоверение Его уже оштрафовали и автомобиль эвакуировали.





