Замгубернатора Тюменской области рассказал об ИИ-сервисах в здравоохранении региона

Система поддержки принятия врачебных решений, сервис дистанционного ИИ-анализа лучевых исследований, голосовой помощник для заполнения меддокументации и виртуальный нейродиалоговый консультант 72 широко используются в здравоохранении Тюменской области. Об этом замгубернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов рассказал на международном конгрессе "Информационные технологии в медицине" обсудили "Умные решения цифрового здравоохранения. Актуальные вопросы развития, интеграция, взаимодействие, практическая реализация решений с технологиями ИИ и их эффективность".

По словам Логинова, Тюменская область — один из лидеров в сфере цифрового здравоохранения: 100% клиник подключено к Государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ГИСЗ ТО), есть единая инфраструктура централизованных подсистем здравоохранения. Приложением "Телемед-72" через которое можно записаться к врачу, просмотреть медицинские документы, получить электронный рецепт и уведомления-напоминания о приеме, о плановой вакцинации, об открытии или закрытии больничного листа, пользуются около половины населения региона - более 860 тысяч человек.

В числе ключевых ИИ-сервисов Логинов назвал систему поддержки принятия врачебных решений. ИИ провел оценку 1,3 млн обезличенных электронных медкарт, оказывая помощь врачам в выявлении болезни на ранней стадии. Сервис дистанционного ИИ-анализа лучевых исследований на платформе МосМедИИ проводит анализ снимков и обращает внимание на возможные патологии. До 30% времени медикам на заполнении протоколов экономит голосовой помощник. Пациенты активно пользуются виртуальным консультантом 72. Это нейродиалоговая система единого регионального контакт-центра. Отвечает на 66% звонков жителей без ожидания на линии, работает в режиме 24/7.

Станислав Логинов: