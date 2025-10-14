Тюменский губернатор ответит на вопросы из соцсетей

28 октября в 17:00 в аккаунтах губернатора Моора пройдет прямая линия. Приём вопросов уже начался.

"Задать вопрос можно заранее – в комментариях во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также по телефону на короткий номер 122. Трансляция прямой линии уже традиционно пройдёт на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время" и "Ишимское время", - сообщил Моор.