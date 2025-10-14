Отзывы о реализации нацпроектов в Тюменской области собирают по QR-кодам

Тюменцы могут оставить отзывы о реализации нацпроектов через QR-коды, каждое обращение обрабатывается проектным офисом Тюменской области, что позволяет оперативно реагировать на предложения и замечания, сообщили в депобразования ТО.

Коды помогают собирать канала обратную связь от жителей региона по состоянию объектов, построенных или отремонтированных в рамках национальных проектов.Например, в школу №22 города Тюмени, созданную в рамках национального проекта "Молодежь и дети", поступили предложения о повышении комфортности. В планах на каникулярное время — устранение дефектов отделки стен и установка дополнительных зеркал в гардеробной зоне учащихся.

"Благодаря отзывам становится возможным быстро реагировать на возникающие вопросы как в процессе строительства, так и в ходе эксплуатации объектов", - отмечают в департаменте.