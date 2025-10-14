Кондукторы городских автобусов получили 50% скидки на оплату детсадов в Тюмени

Новую льготу для работников общественного транспорта ввели в Тюмени - кондукторам автобусов на маршрутах регулярных перевозок размер родительской платы за детсад снизили на половину.

В администрации города пояснили, что данная мера позволит семьям снизить финансовую нагрузку и обеспечить качественное дошкольное образование для малышей. Льгота действует с 29 сентября.

Льготу можно получить на основании справки в детсад с места работы родителя, заявления установленного образца, паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Более подробную информацию можно получить у администрации детского сада.