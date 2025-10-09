Задержанному в Тюмени дрифтеру напомнили о неоплаченных штрафах и пригрозили арестом

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у 25-летнего водителя "Мерседеса", дрифтившего в центре Тюмени, 14 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Видео с дрифтом "Мерседеса" с высунувшимся из окна пассажиром на улице Республики, 42а размещено в соцсетях. Госавтоинспекция нашла нарушилетя правил дорожного движения - им оказался 25-летий водитель с 14-ю неоплаченными штрафами. В ГАИ его по последнему инциденту его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, выписали ему 14 извещений о неуплате штрафов за нарушения ПДД. Решение по данным фактам примет суд. Наказание включает штраф либо административный арест.