Задержанному в Тюмени дрифтеру напомнили о неоплаченных штрафах и пригрозили арестом

10:14 09 октября 2025
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у 25-летнего водителя "Мерседеса", дрифтившего в центре Тюмени, 14 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. 

Видео с дрифтом "Мерседеса" с высунувшимся из окна пассажиром на улице Республики, 42а размещено в соцсетях. Госавтоинспекция нашла нарушилетя правил дорожного движения  - им оказался  25-летий водитель с 14-ю неоплаченными штрафами. В ГАИ его по последнему инциденту его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, выписали ему 14 извещений о неуплате штрафов за нарушения ПДД. Решение по данным фактам примет суд. Наказание включает штраф либо административный арест.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области
