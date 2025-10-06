Три беспилотника обезврежены на территории завода в Тюмени, пострадавших нет

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени, пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, официально заявили в информационном центре правительства Тюменской области.
"Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников", - указано в сообщении.
Ранее в тг-каналах появились сообщения о взрыве в районе НПЗ, сообщение это власти опровергли.
