Три беспилотника обезврежены на территории завода в Тюмени, пострадавших нет

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени, пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, официально заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников", - указано в сообщении.

Ранее в тг-каналах появились сообщения о взрыве в районе НПЗ, сообщение это власти опровергли.