Тюменка воткнула нож в соседа

Посиделки двух супружеских пар, живущих в одном доме на улице Мельзаводской в Тюмени, 4 октября закончились трагедией. Поругавшаяся со своим сожителем женщина схватила нож и бутылку, начала ими размахивать и вонзила нож в грудь гостю, пытавшемуся ее остановить.

По версии следствия, вечером в субботу компания распивала алкоголь, 36-летняя пьяная хозяйка квартиры поссорилась с сожителем и начала размахивать кухонным ножом и бутылкой перед присутствующими людьми. Когда гость попытался пресечь ее действия, она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки. 38-летний мужчина скончался на лестничной площадке.

Пока женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, вопрос об аресте решит суд, сообщили в СУ СК по Тюменской области.