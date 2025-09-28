Два большегруза и три автомобиля столкнулись в Уватском районе

18:46 28 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото ГАИ ТО

На 525-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области движение по полосе в сторону Югры перекрыто из-за массового ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На обозначенном столкнулись два большегруза и три легковых автомобиля. В результате аварии ранения получил один человек. Полоса движения в направлении севера перекрыта, по другой полосе организовали реверс. Сотрудники Госавтоинспекции поочередно пропускают потоки транспорта в двух направлениях.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , ограничение движения , Уватский район , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025