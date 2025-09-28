Два большегруза и три автомобиля столкнулись в Уватском районе

На 525-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области движение по полосе в сторону Югры перекрыто из-за массового ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
На обозначенном столкнулись два большегруза и три легковых автомобиля. В результате аварии ранения получил один человек. Полоса движения в направлении севера перекрыта, по другой полосе организовали реверс. Сотрудники Госавтоинспекции поочередно пропускают потоки транспорта в двух направлениях.
