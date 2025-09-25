В Ишиме арестовали пенсионерку за убийство собутыльника

17:30 24 сентября 2025
73-летняя жительница Ишима в пьяной ссоре не менее двух раз ударила ножом 54-летнего приятеля, в результате чего он впоследствии скончался. Свои действия в суде женщина не отрицала, но попросила не лишать ее свободы. 

Следствие обвиняет женщину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд учел обстоятельства преступления и просьбу пенсионерки проигнорировал - ее заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Теги: Ишим , убийство
