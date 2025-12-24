Жительнице тюменского села нашли полмиллиона из 4,2 млн рублей, переведенных мошенникам

В декабре 2024 года Татьяна стала жертвой мошеннической схемы. В интернете она пообщалась со "специалистом по инвестициям", под предлогом дополнительного заработка он получил от женщины более 4,2 млн рублей. 490 тыс рублей потерпевшая перевела 16 декабря через мобильное приложение на банковский счет, открытый на имя ответчика Константина. Поскольку законных оснований для получения данных денег у ответчика не имелось, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения, процентов и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования частично. С Константина взыскал 490 тыс рублей — сумма неосновательного обогащения; 84 289 рублей — проценты за пользование чужими деньгами.

Суд также постановил продолжить начисление процентов, начиная с 30 октября 2025 года по день фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскано около 16,5 тыс рублей госпошлины.