В Тобольске разыскивают загулявшего в городе медведя

Медведь был дважды замечен в выходные дни в Тобольске, теперь городские службы патрулируют возможные места его пребывания.
Видео ночной пробежки медведя по городу опубликовано в тг-канале "Главное Тобольск", там же сообщается, что его видели жители 15 и 18 микрорайонов.
"В черте города дважды было зафиксировано появление дикого зверя (медвежонок). Ситуация взята на контроль. Организовано патрулирование территорий, где обнаружены следы животного. Выставлены дополнительные наряды, усилено наблюдение в садоводческих товариществах. Ведётся тесное взаимодействие со службами Госохотнадзора", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин в тг-канале.
Горожан просят сообщать на 02 или 112, если обнаружат следы медведя или его самого. В комментариях под постом люди просят сохранить ему жизнь.
