Дело о хулиганстве завели на тюменского подростка за оскорбление сверстника

Подросток издевался над сверстником плевал в ему в лицо, заставлял жевать шнурки и на словах угрожал убить, если он не выполнит его требование - три видео происшествия, которое агрессор или сочувствующие ему сами же и снимали, разошлось по сети. Следователи возбудили дело о хулиганстве и арестовали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел 13 сентября в Тюмени

"В социальных медиа опубликована информация о том, что в Тюмени подросток совершил противоправные действия в отношении сверстника. Произошедшее было запечатлено на видео. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 213 УК РФ). По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Глава ведомства СК России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.