Тюменская обаласть в народную программу "Единой России" внесла более 35 тысяч предложений

Тюменские единороссы приняли участие в XXIII Съезде всероссийской политической партии и определились с кандидатами, которые будут представлять Тюменскую область на выборах в Госдуму девятого созыва, сообщил губернатор Александр Моор.

В Госдуму от региона по линии партии будут баллотироваться 12 человек по списку территориальной группы по Ямалу, Югре, Тюменской и Курганской областям. И двое – Иван Квитка и Николай Брыкин по двум одномандатным избирательным округам.



"Обсуждали также главный предвыборный документ партии – Народную программу. В её основе лежат предложения и идеи миллионов россиян. Только жители Тюменской области внесли более 35 тысяч предложений. Инициативы наших жителей касаются разных сфер жизни: ремонта дорог, строительства школ, детских садов, работы общественного транспорта, благоустройства", отметил Моор.



Люди понимают, что их идеи будут услышаны и учтены, в своем выступлении рассказал Владимир Путин. Президент России заверил: власти продолжат создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Государство по-прежнему будет выполнять все социальные обязательства.