В Тюменской области открыто около тысячи вакансий для водителей с зарплатой до 81,5 тысячи рублей

Организации готовы принять 907 водителей автомобилей и платить им до 55 тыс. 883 рублей в месяц. Требуются 47 водителей автобусов с зарплатой до 55 тыс. 478 рублей.

Водители погрузчиков будут зарабатывать до 77 тыс. 538 рублей, для них открыто 25 мест.

Еще выше зарплата у водителей-экспедиторов (до 81 тыс. 500 рублей) и водителя вездехода (до 80 тыс. рублей). Есть три и одна вакансии соответственно.

В помощь работодателям и соискателям - интерактивный портал органов службы занятости Тюменской области https://czn.admtyumen.ru/. Кадровый центр “Работа России” в Тюмени находится по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05, - сообщает Вслух.ру.